LPI-GTH: Minderjähriger Fahrzeugführer

Gehren, Amtsstraße ( Ilm-Kreis ) (ots) - Am Freitag, den 24.09.2022 gegen 08:50 Uhr befuhr der 46- jährige Fahrer eines DAF- Sattelzugs die Amtsstraße aus Richtung Obere Marktstraße kommend. An einer Lichtzeichenanlage, in Höhe einer Bäckerei, wartete ein 51- jährige Fahrer eines Mercedestransporters auf der Gegenspur. Beim Befahren dieses Bereichs schwenkte das Heck des Aufliegers des DAF-Sattelzugs aus und touchierte die hintere Seitenwand des Mercedestransporters. ...

