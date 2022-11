Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Rodenberg (ots)

(Obe) Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19.11.2022) in der Langen Straße in Rodenberg ereignet hat. Erste Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher sind vorhanden.

Am Samstagmorgen konnten durch einen aufmerksamen, 54-Jährigen Rodenberger bei der morgendlichen Gassi-Runde Beschädigungen an einem Stromverteilerkasten in der Langen Straße festgestellt werden, woraufhin dieser die Polizei verständigte.

Diese fand Spuren eines Verkehrsunfalls, nahm den Unfall auf, führte am Unfallort eine Spurensuche durch und dokumentierte die Beschädigungen.

Bei ersten Befragungen wurden durch die Polizei erste Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher erlangt:

Ein kleiner Lkw mit zulässigem Gesamtgeweicht 3500Kg, weißer Plane und mit Hannoveraner-Kennzeichen habe gemäß Zeugenangaben in der Nacht in der Langen Straße aufwändig gewendet, weshalb nun vermutet werde, dass er mit den Beschädigungen in Verbindung stehen könnte.

Personen, die weitere Angaben diesbezüglich oder anderweitige Hinweise die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell