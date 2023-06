Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wohnwagen mehrfach beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der vergangenen Woche wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Wohnwagen gleich mehrmals durch noch unbekannte Personen beschädigt. Zwischen Dienstag und Freitag (13. - 16.06.2023) machten sich die Unbekannten mutmaßlich in den Nächten dreimal an dem Wohnwagen zu schaffen, zerkratzten diesen mit einem spitzen Gegenstand und verursachten ein Sachschaden von insgesamt mindestens 4.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

