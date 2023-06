Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Streitigkeiten eskalieren - Polizeieinsatz in der Planiestraße

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Samstag zwischen 01:40 Uhr und 02:00 Uhr erforderlich, um in der Planiestraße in Sindelfingen zwei in Streit geratene Personengruppen zu trennen und die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Gegen 01:40 Uhr wurde zunächst eine Schlägerei von rund 15 Personen vor einer Gaststätte in der Planiestraße gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Personen fest, darunter auch zwei 33 und 40 Jahre alte Männer, die offenbar bei körperlichen Auseinandersetzungen zuvor verletzt worden waren. Für den 40-Jährigen musste ein Rettungswagen verständigt werden, der den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts heizte sich die Stimmung der überwiegend stark alkoholisierten Personen immer mehr auf, bis es trotz der Anwesenheit zahlreicher Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erneut zu einer Körperverletzung kam. So wurde ein 27-Jähriger von einem 37-jährigen Kontrahenten zu Boden geschlagen. Mehrere Polizeikräfte und der Einsatz von Pfefferspray waren erforderlich, um dem 37-jährigen unter erheblicher Gegenwehr Handschließen anlegen und ihn in Gewahrsam nehmen zu können. Ebenfalls musste der 25-jährige Bruder des zuvor geschlagenen 27-jährigen Mannes unter Einsatz körperlicher Gewalt mit Handschließen geschlossen und in Gewahrsam genommen werden, da er massiv auf den Angreifer seines Bruders loszugehen versuchte. Die Gewahrsamnahmen versuchte wiederum ein weiterer 37-jähriger Mann zu unterbinden, indem er gegen die Einsatzkräfte sprang. Auch ihn nahmen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten trotz massiver körperlicher Gegenwehr in Gewahrsam. Aufgrund seiner Aggressivität und einem Atemalkoholwert von über 1,8 Promille musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell