Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer bei Unfall mit Linienbus leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (19.06.2023) kam es gegen 07.10 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einem 16-järhigen Motorradfahrer und einem 28-jährigen Linienbuslenker. Der Busfahrer wollte von der Böblinger Straße nach links in die Schadenwasenstraße abbiegen, während der 16-jährige Zweiradlenker von der Neckarstraße kommend nach rechts in die Böblinger Straße abgebogen war. Vermutlich war der Jugendliche mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, so dass er, als er den abbiegenden Bus vermutlich zu spät bemerkte und beim Abbremsen die Kontrolle über seine Honda verlor. In der Folge stürzte er. Das Motorrad rutschte anschließend mehr als 20 Meter weit über den Asphalt und prallte gegen den Linienbus. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Honda war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell