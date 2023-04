POL-PDLD: Offenbach/Queich - Geschwindigkeitsüberwachung

Landau (ots) - Durch das gewaltsame Öffnen einer verschlossenen Garage in der Annweilerstraße entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht vom 27.04.2023 auf den 28.04.2023 ein, im angrenzenden Kellerraum abgestelltes, Damenfahrrad. Am Garagentor entstand ebenfalls Sachschaden. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Annweilerstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten ...

mehr