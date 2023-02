POL-EL: Haselünne - 64-jähriger Fußgänger an den Folgen eines Verkehrsunfalls im Krankenhaus verstorben

Nordhorn (ots) - Am Dienstag ereignete sich um 16.25 Uhr in der Westfalenstraße in Nordhorn, Höhe Einmündung Hessenweg, ein Verkehrsunfall. Dabei hat sich der beteiligte Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch den Fahrzeugführer des Sattelzugs wurde beabsichtigt, das Fahrzeug in der Einmündung Hessenweg zu wenden. Hierbei vergrößerte er den ...

mehr