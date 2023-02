Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht in der Westfalenstraße gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag ereignete sich um 16.25 Uhr in der Westfalenstraße in Nordhorn, Höhe Einmündung Hessenweg, ein Verkehrsunfall. Dabei hat sich der beteiligte Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch den Fahrzeugführer des Sattelzugs wurde beabsichtigt, das Fahrzeug in der Einmündung Hessenweg zu wenden. Hierbei vergrößerte er den Wenderadius, indem er das Fahrzeug nach rechts auf den Fußweg lenkte. Durch die rechte Fahrbahnseite wurde sodann das Rolltor des dort ansässigen Firmengrundstücks beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des Sattelzugs (weiße Zugmaschine, blauer, werbefreier Auflieger) unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden, welche auf etwa 5500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell