Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brennende Mülltonne verursacht Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen um 04 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr wegen einer brennender Mülltonne auf dem Gehweg in der Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Die lichterloh brennende Mülltonne konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Pech jedoch hatte der Halter eines Peugeot. Die Flammen griffen nämlich auf den am Straßenrand geparkten Pkw über und hinterließen leichte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer: 0621 / 3301 - 0, entgegengenommen.

