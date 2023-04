Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Unbekannte betreten Wohngebäude und entwenden Pakete

Mannheim (ots)

Durch zwei unbekannte männliche Täter wurde am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr ein Wohngebäude im Quadrat Q 6 betreten und zwei im Hausflur abgestellte Pakete entwendet. Eine Bewohnerin des Anwesens konnte beobachten, wie die beiden ihr unbekannten Männer den Hausflur samt Pakete verließen und sich anschließend mit diesen in den Lameygarten begaben. Dort angekommen öffneten die Unbekannten, im Beisein von vier weiteren Personen, eines der Pakete. Anschließend entfernte sich die unbekannte Personengruppe und ließ die Pakete an der Örtlichkeit zurück. Durch die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte eines der Pakete der Eigentümerin zugeordnet und mit vollständigem Inhalt überreicht werden. Da der Inhaber des zweiten Paketes bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist die Höhe des Diebstahlsschadens noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1: Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, lockige Haare, schwarze Jacke Person 2: Männlich, ca. 16-30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare. Er trug eine schwarze Base-Cap sowie eine schwarze Jacke.

Der Zeugin gelang es zudem eine Videoaufzeichnung der beiden Täter zu fertigen. Die Aufnahmen wurden sichergestellt und werden derzeit geprüft und ausgewertet. Zeugen die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel: 0621 / 1258 - 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell