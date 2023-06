Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Heuballen angezündet

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: Unfall im Kreisverkehr

Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer missachtete in der Nacht auf Sonntag gegen 1:40 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr L 1127 / L 1114 die Vorfahrt eines 36-jährigen Peugeot-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der 36-jährige Beifahrer im Peugeot erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Rudersberg: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 81 Jahre alte Subaru-Fahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr die L von Rudersberg in Richtung Allmersbach im Tal und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie zunächst mit einem entgegenkommenden 83 Jahre alten Mercedes-Fahrer und anschließend mit einem entgegenkommenden 32 Jahre alten Motorradfahrer. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der Motorradfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Subaru und die Kawasaki des 32-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal: Heuballen angezündet

Ein Vandale zündete am Samstagmorgen gegen 08 Uhr einen in der Steigstraße im Gewann Sonnenberg abgelegten Heuballen an. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr wurde ein Audi durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an dem Audi. Dieser war währenddessen an drei Örtlichkeiten für längere Zeit abgestellt. Der Unfall kann sich entweder in einer Tiefgarage in der Blumenstraße in Fellbach oder in der Rotebühlstraße oder der Auerbachstraße in Stuttgart ereignet haben. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 09:40 Uhr und 10:40 Uhr einen in der Bühlstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 06 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Sulzbacher Straße geparkten LKW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

