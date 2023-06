Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Allmersbach: Nach Schlägerei, Polizeibeamte beleidigt und verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 01:12 Uhr kam es auf dem Wiesenfest in Allmersbach zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizei, wurde durch eine Zeugin ein 17jähriger Jugendlicher als einer der Beteiligten der Auseinandersetzung benannt. Dieser versuchte sogleich zu flüchten, was durch zwei weitere, privat anwesende Polizeibeamte verhindert werden konnte. Der 17jährige versuchte sich aus den Griffen der Polizeibeamten zu entziehen, was jedoch misslang. Er trat auch mit den Füßen nach den Beamten, so dass drei Beamte leicht verletzt wurden. Außerdem stieß er Beleidigungen aus. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte rechnen.

Kernen - Rommelshausen: Zigarettenautomat angegangen

Im Zeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 14:15 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Max-Eyth-Straße neben einer Bar zu schaffen. Mittels eines Brecheisens versuchten sie den Automaten aufzuhebeln, was misslang. Das Brecheisen ließen sie am Tatort zurück. Möglicherweise wurde sie bei der Tatausführung gestört. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/52270) zu melden.

Berglen-Stöckenhof: Pkw von Fahrbahn abgekommen, Fahrer verletzt

Am Sonntagvormittag, gegen 11:36 Uhr, befuhr ein 68jähriger Honda-Fahrer mit seinem Pkw die Landesstraße vom Stöckenhof in Richtung Hertmannsweiler. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Felge am Grünstreifen und drehte sich um 180 Grad. Die Freiwillige Feuerwehr Berglen war mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und barg den Fahrer aus dem Honda. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell