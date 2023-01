Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schockanruf - zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (25.01.2023) in Feuerbach eine 17 Jahre alte Jugendliche und einen 65 Jahre alten Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, an einem Enkeltrickbetrug beteiligt gewesen zu sein. Eine 77-Jahre alte Frau wählte gegen 14.00 Uhr den Notruf, während ihr Ehemann noch mit den mutmaßlichen Betrügern sprach. Sie teilte mit, dass sie gerade von Enkeltrickbetrügern angerufen wurden und 40.000 Euro Kaution zur Verhinderung einer Haftstrafe ihres Sohnes hinterlegen sollten, der angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nachdem die 17 Jahre alte mutmaßliche Abholerin an der Wohnadresse auftauchte, um das Geld abzuholen, nahmen sie die alarmierten Beamten fest. Ihren 65-jährigen mutmaßlichen Komplizen entdeckten die Beamten in einem Auto und nahmen ihn ebenfalls fest. Der 65 Jahre alte polnische Tatverdächtige und die 17-Jährige werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (26.01.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

