Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Geschädigter gesucht

Am Samstagnachmittag, gegen 13:25 Uhr, wollte eine 24jährige BMW-Fahrerin in eine Parklücke im Spritzenhaus-Parkhaus P3 in Aalen einparken. Hierbei touchierte sie ein neben ihr geparktes dunkles Fahrzeug. Aufgrund schlechten Empfangs verließ sie kurzzeitig das Parkhaus, um den Unfall bei der Polizei zu melden. Als sie zurückkehrte, war das andere Fahrzeug weggefahren. Diese müsste hinten links an der Stoßstange beschädigt sein. Der BMW hatte eine weiße Lackierung. Nun sucht die Polizei den Geschädigten oder auch Zeugen, welche Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug abgeben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Aalen: Betrunken mit Auto gefahren, Beamte beleidigt und angegriffen

Am Samstagabend, gegen 20:11 Uhr, meldeten mehrere Zeugen bei der Polizei einen Audi mit französischem Kennzeichen, welcher durch den Saumweg in Aalen rasen würde. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in der Wilhelmstraße festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten beim 25jährigen Fahrer eine alkoholische Beeinflussung fest. Nachdem bei dem Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden sollte, beleidigte er die Beamten in französischer Sprache, spuckte nach ihnen und versuchte sie zu beißen. Schließlich konnte die Blutentnahme durchgeführt werden. Aufgrund der starken Stimmungsschwankungen lag außerdem der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Mann vor. Möglicherweise ist er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach den polizeilichen Maßnahmen, verblieb er bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Aalen: Wieder Einbruch in Cafe

Am Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, konnte durch Zeugen bei einem Cafe am Spritzenhausplatz in Aalen beobachtet werden, wie eine Person mit einem Gegenstand in der Hand wegrannte. Kurz darauf hörte er Geld, welches auf die Straße fiel. Die eintreffenden Polizeistreifen stellten fest, dass es sich um eine Registrierkasse handelte. Es konnten Aufbruchspuren an einer nahegelegenen Bäckerei festgestellt werden. Zur Höhe des Diebesgutes und dem angerichteten Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Hüttlingen: Auseinandersetzung bei den Muffigeltagen

Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Bachstraße in Hüttlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen Besuchern der Muffigeltage. Wie sich herausstellte, schlug ein 14jähriger Jugendlicher auf einen, bereits am Boden liegenden 21jährigen Mann mit Fäusten ein. Ein weiterer, bislang unbekannter Mann, trat gegen den Kopf des am Boden liegenden. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Tat wurden von Zeugen beobachtet und gefilmt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Frau randaliert im Franziskanerkloster

Am Samstagabend, gegen 21:16 Uhr, kam es im Franziskanerkloster in Schwäbisch Gmünd zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 55jährigen Besucherin und den dortigen Franziskaner-Schwestern. Die Frau hatte ihren schwer kranken Ehemann im dortigen Hospitz beim Sterben begleitet und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie verbarrikadierte sich in ihrem Zimmer und warf mit Gegenständen um sich. Nachdem sie die Schwestern bedrohte, riefen diese die Polizei zu Hilfe. Nur mit Mühe, konnten sich die Beamten Zugang in das verbarrikadierte Zimmer verschaffen. Im Zimmer warf die Frau Gegenstände nach den Polizisten und versuchte diese zu schlagen und zu beißen. Bei der Festnahme der Frau, wurde ein Beamter leicht verletzt. Beim Transport mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, trat sie um sich und beschädigte medizinische Gerätschaften. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand und tätlichem Angriffs gegen Polizeibeamte rechnen.

Ellwangen-Eigenzell: Einbruch in Wohnhaus

Am späten Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Ellenberger Straße in Eigenzell ein und entwendeten Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 150 Euro beziffert. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Ellwangen aufgenommen.

