Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Gartenhausbrand

Aalen (ots)

Backnang: Fußgänger beim Rückwärtsfahren angefahren

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befand sich ein 60-Jähriger mit seinem PKW Hyundai auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Blumenstraße. Als er rückwärts aus der Parklücke ausparkte, übersah er einen 91-jährigen Mann, der gerade hinter dem Auto des 60-Jährigen lief. Der 91-Jährige kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Schorndorf: Vom eigenen Auto überrollt

Am Freitag gegen 16:00 Uhr stellte eine 87-jährige Frau ihren PKW VW vor ihrer Garage in der Weckherlinstraße ab, um anschließend das Garagentor zu öffnen. Als die Frau wieder zu ihrem Fahrzeug ging, rollte dieses auf der etwas abschüssigen Garagenzufahrt plötzlich rückwärts, da die Feststellbremse nicht angezogen war. Die Frau wurde durch die geöffnete Fahrertüre umgestoßen und geriet beim Sturz teilweise unter das Auto. Das Auto überrollte die Frau und stieß nach einigen Metern gegen einen Grundstückszaun. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Fellbach - Oeffingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 36-Jähriger die Dieselstraße mit seinem Klein-LKW Renault. Er wollte die Benzstraße geradeaus überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 60-Jährigen, der mit seinem Klein-LKW Daimler Sprinter die Benzstraße in Fahrtrichtung Freibergstraße befuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Renault auf die Fahrseite umkippte und hierbei auch einen geparkten PKW Toyota beschädigte. Bei dem Unfall wurde der 60-Jährige Sprinterfahrer leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Am Freitag gegen 17:40 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen PKW Renault Clio stadteinwärts auf der rechten Spur der Stuttgarter Straße. Kurz vor der Bahnunterführung stieß die Frau mit ihrem Auto gegen den Außenspiegel eines, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Autos. Ohne jedoch anzuhalten, setzte die Frau ihre Fahrt fort und reagierte auch nicht auf Hinweise anderer Autofahrer, die versuchten, die Frau auf den Unfall aufmerksam zu machen. Zu der Unfallverursacherin ist bekannt, dass diese blonde Haarfarbe hatte und ein Kleinkind mit im Auto. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und insbesondere den Besitzer des beschädigten, geparkten Autos, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 zu melden.

Gem. Waiblingen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Freitag gegen 18:35 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pedelec, in einer Gruppe aus mehreren Radfahrern, auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Waiblingen - Hegnach, in der Verlängerung der Esslinger Straße, und dem Schmidener Feld. Der 72-Jährige stürzte im Kurvenbereich auf dem geschotterten Weg und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Backnang - Steinbach: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag gegen 00:50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer die Seewiesenstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe vom Auweg kam er aus unbekannter Ursache zu Fall. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gem. Schorndorf - Haubersbronn: Gartenhütte abgebrannt

Am Samstag gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr Schorndorf zu einem Brand einer Gartenhütte alarmiert. Diese befindet sich in der Verlängerung vom Hasenmüllerweg auf dem Sünchenberg. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Gasherd vermutet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell