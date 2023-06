POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau nach Sturz im Bus verletzt

Aalen (ots) - Schrozberg: Unfall an Kreuzung Zur Kollision eines Opel Zafira einer 77-Jährigen und eines LKW der Marke Volvo eines 31-Jährigen kam es am Donnerstag gegen 11:20 Uhr an der Kreuzung Heiligenbronn / Hummertsweiler / Enzenweiler. Die Opel-Fahrerin missachtete hierbei offenbar die Vorfahrt des LKW. Der Sachschaden, welcher bei dem Zusammenstoß entstand, ...

