POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Garagenbrand, Unfallflucht und mehrere Unfälle

Schrozberg: Unfall an Kreuzung

Zur Kollision eines Opel Zafira einer 77-Jährigen und eines LKW der Marke Volvo eines 31-Jährigen kam es am Donnerstag gegen 11:20 Uhr an der Kreuzung Heiligenbronn / Hummertsweiler / Enzenweiler. Die Opel-Fahrerin missachtete hierbei offenbar die Vorfahrt des LKW. Der Sachschaden, welcher bei dem Zusammenstoß entstand, beläuft sich auf insgesamt etwa 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 6:30 Uhr und 16:30 Uhr am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz im Komberger Weg geparkten Ford Galaxy. Dabei entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Unfall wegen eines Kuchens

Gegen 12:45 Uhr am Donnerstag hielt eine 60-jährige Peugeot-Fahrerin in der Bushaltestelle in der Steinbrunnenstraße hinter einem Omnibus an, um eine Mitfahrerin zusteigen zu lassen. Die Mitfahrerin hatte einen Kuchen dabei und wollte diesen auf dem Rücksitz ablegen. Die 60-jährige Fahrerin wollte dabei helfen und kam versehentlich auf das Gaspedal des Wagens. Dadurch fuhr dieser an und stieß unmittelbar darauf auf den davor befindlichen Omnibus. Die 62-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro. Ob der Kuchen etwas abbekommen hat, ist nicht überliefert.

Wolpertshausen: Garagenbrand

Am Donnerstag kurz vor 18:30 Uhr wurde über die integrierte Leitstelle ein Brand einer Garage in der Rudelsdorfer Straße gemeldet. Offenbar hatte ein zuvor für Feldarbeiten genutzter, in der Garage geparkter Traktor Feuer gefangen. Die Feuerwehren Wolpertshausen, Schwäbisch Hall, sowie der Feuerwehrverbund Braunsbach, Vellberg, Ilshofen, Kirchberg waren mit insgesamt 61 Wehrleuten und neun Fahrzeuge vor Ort im Löscheinsatz. Beim Eintreffen der Polizeistreife um 18:43 Uhr war das Feuer, welches beinahe auf das nahe gelegene Wohnhaus übergesprungen wäre, bereits gelöscht. Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Wolpertshausen: Unfall auf Autobahn

Auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen kam es in einem Baustellenbereich am Donnerstag gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Durch den Unfall kam es zu Rückstau, welcher auf bis zu 20 Kilometer anwuchs. Ein 61-Jähriger befuhr in diesem Bereich den rechten Fahrstreifen mit seinem Renault-Sattelzug, als er aufgrund der Verkehrslage sein Fahrzeug anhalten musste. Ein nachfolgender 40 Jahre alter VW-Fahrer wollte daraufhin vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, um den LKW zu überholen. Hierbei übersah er einen bereits neben ihm auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW der Marke VW einer 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch sich der VW des 40-Jährigen quer zur Fahrbahn drehte und sich zwischen der Fahrbahnbegrenzung und dem Sattelauflieger verkeilte. Die Richtungsfahrbahn Heilbronn musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge komplett gesperrt bleiben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

