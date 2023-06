LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, zwischen 17:40 Uhr und 17:50 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen VW im Bereich einer Apotheke in der Straße Untertor in Worbis. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden an der hinteren, linken Fahrzeugseite feststellen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

