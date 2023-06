Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Artern (ots)

Am Samstag, den 03.06.2023 gegen 12:05 Uhr fährt der Fahrer eines Pkw Opel Astra von der K523 aus Richtung Voigtstedt kommend auf die L3086 in Richtung Artern auf und beachtet dabei nicht den vorfahrtberechtigten Fahrer eines Pkw Citroen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen werden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 1000,00 Euro

