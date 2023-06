Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in der Klosterstraße

Bad Frankenhausen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag, den 03.06.2023, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr in der Klosterstraße zu Bad Frankenhausen. Der bisher unbekannte Verursacher befuhr die Klosterstraße vom Anger kommend in Richtung Kyffhäuser Straße. Hierbei kommt es auf Höhe der Hausnummer 26 zur Kollision mit dem linken Außenspiegel des ordnungsgemäß abgestellten PKW eines Fiat Lancia. Es entsteht Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich rechtswidrig vom Unfallort. Wer Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, Tel. 03632 / 6610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell