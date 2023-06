Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Neresheim: Diebstahl aus Forstmaschine

Aus einer Forstmaschine, die im Waldgebiet Barrein, im Bereich der L1080, abgestellt war, wurden zwischen Freitagabend und Donnerstagmorgen etwa 100 Liter Dieselkraftstoff, vier Gel-Batterien und verschiedenes Werkzeug entwendet. Hierzu wurden mehrere Bügelschlösser geöffnet und ebenfalls entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 950 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 entgegen.

Neresheim: Aufgefahren

Am Donnerstag um kurz vor 7.30 Uhr befuhr eine 44-jährige Tesla-Fahrerin die B466 von Steinweiler in Richtung Neresheim. Auf Höhe der Einmündung in die Gemeindeverbindungsstraße nach Stetten, erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 53-jährige Opel-Lenkerin nach links in Richtung Stetten abbiegen wollte und deswegen die Fahrzeuge, die sich dazwischen dem Opel und dem Tesla befanden, abbremsen mussten. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden wich die Tesla-Lenkerin nach links auf die Gegenfahrbahn aus und prallte dort gegen das Heck, der bereits im Abbiegevorgang befindlichen Opel-Lenkerin. Durch den Aufprall wurde der Opel um die eigene Achse gedreht und kam quer in Fahrtrichtung Steinweiler zum Stehen. Die 53-jährige Opel-Lenkerin wurde beim dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 4500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Donnerstag gegen 13 Uhr standen eine 53-jährige VW-Lenkerin und eine 19-jährige Smart-Lenkerin hintereinander an der roten Ampel auf der Südtangente, um nach rechts auf die Südtangente einzufahren. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte fuhr die Smart-Lenkerin an, ohne darauf zu achten, dass der VW noch stand. Bei dem Aufprall auf den VW wurde die 53-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Bethlehemer Straße geparkten Ford. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro entstand, ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 14 Uhr und Donnerstagmorgen, 11 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Scheibe eingeschlagen

Vermutlich über das Wochenende wurde an der Hombergschule eine doppelverglaste Scheibe im Foyer-Bereich eingeschlagen und im Eingangsbereich eine Bodenbeleuchtung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

