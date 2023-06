Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: WahtsApp-Betrüger machen Beute, Unfälle

Bühlerzell: WhatsApp-Betrüger machen Beute

Eine 65-jährige Frau wurde Opfer eines WhatsApp-Betruges. Die Dame wurde zwischen Mittwoch, dem 31.05.2023 und Dienstag, dem 13.06.2023 mehrfach von einem vermeintlichen Sohn über den Messenger-Dienst kontaktiert und um die Ausführung einer Überweisung gebeten. Insgesamt überwies die Frau eine Summe von circa 5.000 Euro auf verschiedene Konten, bevor der Betrug aufflog.

Die Polizei warnt:

- Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. - Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! - Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten - Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank.

Mainhardt: Unfall an Einmündung zur Bundesstraße

Kurz nach 15:00 Uhr am Mittwoch fuhr ein 79-järhiger BMW-Fahrer auf der Ziegelbronner Straße und wollte an der Einmündung auf die B14 einbiegen. Er missachtete die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Fahrerin. Als er auf die B14 einbog kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Obersontheim: Auffahrunfall aufgrund zu hoher Geschwindigkeit

Kurz vor 18:00 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit einem Kleinkraftrad der Marke Betamotors die L1066 in Richtung Obersontheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er einem vorausfahrenden Chrysler Dodge eines 40-Jährigen auf. Durch den Aufprall überschlug sich das Motorrad. Der junge Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Crailsheim: Fahrer schlägt nach Insekt - 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 56-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 18:00 Uhr mit einem Kleinlaster der Marke Daimler-Benz die L1066 in Fahrtrichtung Rudolphsberg. Als er offenbar nach einem Insekt im Führerhaus schlug, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Sprinter und blieb im Straßengraben liegen. Während der Fahrer und ein 21-jähriger Mitfahrer vorsorglich ins Krankenhaus kamen, wurde ein 17-jähriger Mitfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

