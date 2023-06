Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kind bei Unfall verletzt, Pkws zerkratzt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Kind bei Unfall verletzt

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr befuhr eine 64-jährige Suzuki-Fahrerin die Straße Am Kätzenbach. Dort bemerkte er zu spät, dass ein 6-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von links in die Fahrbahn einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei der 6-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Waiblingen: Pkws zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 11 Uhr einen geparkten Mercedes und einen geparkten Porsche in der Schorndorfer Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950 422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Motorrad umgefahren und geflüchtet

Am Mittwoch gegen 23:40 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer ein stehendes Motorrad in der Straße Ochsenberg um und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Einem Zeugen zufolge soll der Verkehrsteilnehmer in einem weißen Smart unterwegs gewesen sein. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell