POL-AA: Schorndorf: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lenker eines BMW Motorrades die L1147 von Schorndorf in Richtung Oberberken. Auf der Strecke scherte der Motorradfahrer aus, um vorausfahrende Autos zu überholen. Als er bereits auf der Höhe eines Renault Clio war, scherte der 26-jährige Renault-Fahrer ebenfalls zum Überholen aus und übersah dabei die BMW des 34-Jährigen. Aufgrund der Kollision mit dem PKW wurde das Motorrad nach links von der Fahrbahn abgewiesen und der Fahrer dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Renault-Lenker, der alleine im Fahrzeug saß, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Landstraße 1147 musste zur Bergung und Unfallaufnahme bis 16:45 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

