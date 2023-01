Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall in Holländischer Straße: Auto landete auf dem Dach

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am heutigen Mittwochvormittag ereignete sich auf der Holländischen Straße in Kassel, in Höhe des Industrieparks Mittelfeld, ein Unfall, bei dem ein Pkw am Ende auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen des Wagens zogen sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich eher leichte Verletzungen zu. Sie wurden von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es stadteinwärts vorübergehend zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:20 Uhr. Ein 85-Jähriger aus Ahnatal befuhr mit seinem Pkw die Holländische Straße stadteinwärts. In dem Wagen befand sich zudem seine 83-jährige Ehefrau. Nach ersten Erkenntnissen vollzog der 85-Jährige etwa in Höhe der Hausnummer 232 offenbar einen Fahrstreifenwechsel, wobei er jedoch mit einem Lkw zusammenstieß. Dadurch kam der Wagen von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und landete letztlich wieder auf der Fahrbahn der Holländischen Straße auf dem Dach. Beide Verletzte wurden von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste im weiteren Verlauf durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 12 Uhr.

