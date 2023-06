Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer Mülltonne, Diebstahl und Aufbruch von Zigarettenautomat

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand einer Mülltonne

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr setzte ein Unbekannter eine Mülltonne in der Ringgasse in Brand. Durch die Flammen wurde auch eine daneben befindliche Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden-Brüchlingen: Stahlträger entwendet

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 14:30 und 16:00 Uhr aus einem Hofraum mehrere T-Träger aus Metall entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 500 Euro. Bei den Tätern handelt es sich möglichweise um zwei Männer, welche kurz vorher mit einem weißen Transporter vor Ort waren und sich nach Altmetall erkundigten.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kolpingstraße auf. Aus dem Automaten entnahmen die Täter die Tabakwaren. An dem Automaten entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.-

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell