POL-AA: Ellwangen: Brennender LKW auf BAB 7

Aalen (ots)

Der 36-jährige Fahrer eines MAN-Sattelzuges befuhr am Mittwochmorgen gegen 3.45 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen dem Virngrundtunnel und der Anschlussstelle Ellwangen überholte der LKW-Fahrer einen vorausfahrenden Sattelzug. Beim Einscheren auf die rechte Fahrspur kam der Sattelzug leicht auf den Standstreifen und kollidierte dort mit dem Auflieger eines weiteren MAN-Sattelzuges, dessen 48-jährige Lenker aufgrund einer Panne dort angehalten hatte. Unmittelbar nach dem Aufprall fing der bereits qualmende Pannen-LKW zu brennen an. Das Feuer, welches von der Zugmaschine ausging, breitete sich anschließend auch auf den Auflieger aus. Das brennende Gespann wurde durch die Feuerwehr Fichtenau, die mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht. An den beiden Sattelzügen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten bleibt die BAB 7 - in Fahrtrichtung Ulm - voraussichtlich bis 11 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf den eingerichteten Umleitungsstrecken haben sich am Morgen lange Staus gebildet.

