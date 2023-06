Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Rasenmäher entwendet

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagvormittag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr einen in der Daimlerstraße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Unfall mit Fahrerflucht

Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer an einem im Bertha-von-Suttner-Weg geparkten Audi. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 06:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Kirchweg geparkten Fiat und fuhr davon. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Aufsitzrasenmäher entwendet

Zwischen Montagabend 19:45 Uhr und Dienstag 15 Uhr entwendete ein Dieb einen Aufsitzrasenmäher, sowie einen Anhänger von einem Wiesengrundstück in der Weissacher Straße. Ebenfalls wurde ein verschlossener Anhänger aufgehebelt, weshalb Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell