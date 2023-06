Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Messer verletzt, mehrere wSachbeschädigungen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann mit Messer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 5:00 Uhr kam es in der Gelbinger Gasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitbewohnern. Ein offenbar stark alkoholisierter 22-jähriger Mann soll seinen 46-jährigen Mitbewohner zunächst mit Schlägen und Tritten angegangen haben. Im weiteren Verlauf soll der jüngere der beiden Männer seinen Kontrahenten zudem mit einem Messer verletzt haben. Dieser konnte sich vor dem Angreifer in Sicherheit bringen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 22-Jährigen vor Ort festnehmen. Sein 46-jähriges Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Montagnachmittag wurde der 22-jährige Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall dauern an.

Blaufelden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr einen auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Schrozberger Straße geparkten VW Golf. An dem PKW entstand hierdurch Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 07953 925010.

Schrozberg: Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte an mehreren Örtlichkeiten in Schrozberg mehrere Gegenstände. Am Marktplatz warfen Unbekannte ein dreirädriges Kleinkraftrad der Marke Piaggio auf die Seite, so dass an diesem Beschädigungen entstanden. Durch Steinwürfe wurden ebenfalls in der Krailshausener Straße die Scheiben eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle zerstört. Hierbei dürfte sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Auch wurden an der Treppe der dortigen Kirche ein Blumentopf beschädigt.

Möglicherweise hängen die Sachbeschädigungen mit dem versuchten Diebstahl einer Honda-Motorrades und eines Motorrollers der Marke Race zusammen. Beide Fahrzeuge wurden im Rothenburger Weg entwendet. Da die Langfinger keinen Schlüssel zu den Fahrzeugen hatten, hatten sie offenbar versucht, diese wegzuschieben. Die Fahrzeuge wurden später wieder aufgefunden.

Laut einem Zeugen konnte er an den zwei Motorrädern zwei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beobachten. Beide sollen deutsch gesprochen haben.

Die Polizei Blaufelden bittet dringend um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Fichtenberg-Mittelrot: Bagger mutwillig beschädigt

Zwischen Freitag und Montag beschädigten unbekannte einen auf einer Baustelle zwischen dem Dornwiesenhof und der Bahnlinie im Gewann Kronich geparkten Bagger der Marke Volvo. Der Sachschaden an dem Baufahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Aufgrund der vorgefundenen Spuren, wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um jugendliche Täter gehandelt haben muss.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell