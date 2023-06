POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots) - Großerlach: Scheune abgebrannt Am Montag gegen 18:30 Uhr geriet zwischen Neu- und Altfürstenhütte eine Feldscheune in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Scheune stürzte während der Löscharbeiten ein. Gegen 20:00 Uhr war der Brand beinahe vollständig gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR. Die Ermittlungen zur ...

