Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann wird im Zug beleidigt und bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (ots)

Opfer einer Bedrohung wurde Anfang April (9.4. / 08:15 Uhr) ein bislang unbekannter Mann im Zug der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24403) auf der Fahrt von Kirchhain in Richtung Marburg. Eine Zeugin gab an, dass der Mann zunächst beleidigt und anschließend bedroht wurde. Weiterhin gab sie an, dass der bekannte 53-jährige Beschuldigte ein Messer mit sich führte, weshalb sie umgehend den Notruf wählte. Bei Halt in Marburg verließ das Opfer den Zug in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr ermittelt werden. Durch die Unterstützung der Polizeistation Marburg konnte der Beschuldigte vor Ort festgenommen und den Bundespolizisten übergeben werden.

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen Da das Opfer vor Ort nicht mehr ermittelt werden konnte, bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise. Auch der Geschädigte der Tat wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden. Wer zudem Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird ebenfalls gebeten, sich unter der Telefon-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell