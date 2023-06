Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Pkw beschädigt und brennender Pkw auf der B14

Aalen (ots)

Backnang: Pkw beschädigt

Zwischen Freitagvormittag 11 Uhr und Montagnachmittag 14 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Winnender Straße auf einem Grundstück geparkten Porsche. Hierzu schlug er die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannten Ausmaß. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstagnachmittag 14:30 Uhr und Montagmorgen 08 Uhr einen in der Kleinfeldstraße geparkten Toyota und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Brennendes Fahrzeug

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau in ihrem Suzuki die B14 in Fahrtrichtung Waiblingen. Es kam aufgrund eines technischen Defekts zum Brand ihres Fahrzeugs innerhalb des Kappelbergtunnels. Das Feuer konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Suzuki musste anschließend abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen wurde der Tunnel kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell