POL-PPRP: Zwei versuchte Rollerdiebstähle

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Dienstmorgen (10.01.2023), gegen 5 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Bismarckstraße einzubrechen. Es gelang dem/den Tätern jedoch nicht in die Räume einzudringen. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen ...

