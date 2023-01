POL-PDWIL: Brand einer Garage mit verletzter Person

Eckfeld (ots) - Einbruch in der Silvesternacht in Eckfeld In der Nacht von Samstag, 31.12.2022 auf Sonntag, 01.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eckfeld. Der oder die Täter nutzte/n die Abwesenheit der Bewohner und drangen über die Rückseite des Gebäudes, durch aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Im Haus suchten der/die Einbrecher ...

