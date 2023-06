Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schüsse bei Hochzeitskorso, Unfälle, Fahrzeuge zerkratzt

Aalen (ots)

Fellbach: Schüsse bei Hochzeitskorso

Am Sonntagnachmittag gegen 15:20 Uhr fuhr ein Hochzeitskorso bestehend aus etwa 15 Fahrzeugen durch die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Hierbei wurden aus einem Fahrzeug Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Der Autokorso wurde gemeinsam mit der Stuttgarter Polizei in Stuttgart angehalten und kontrolliert. Hierbei leistete ein 19-Jähriger Widerstand und versuchte einen Beamten zu schlagen. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, welche der teilnehmenden Personen aus welchem Fahrzeug die Schreckschusswaffe abgefeuert hat, bittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: 49-Jährige zerkratzt Fahrzeuge

Am Montagmorgen zerkratzte gegen 8.30 Uhr eine 49 Jahre alte Frau in der Straße Ameisenbühl neun Fahrzeuge. Sie verursachte dabei rund 20.000 Euro Sachschaden. Als eine 28-Jährige die Frau zur Rede stellte, um dies entsprechend zu unterbinden, wurde diese von der 49-Jährigen am Unterarm gekratzt und leicht verletzt. Die 49-Jährige muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen und Schadensersatzforderungen rechnen.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen-Zeugen gesucht

Eine 73 Jahre alte Frau wollte am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr mit ihrem Peugeot von der Stuttgarter Straße nach links in die Jesistraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 60-Jährigen BMW-Fahrer zusammen, der die Jesistraße in Richtung Devizesstraße befuhr. Beide Beteiligte verletzten sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Waiblingen: Unfall bei Rotlicht

Zwei Leichtverletzte und rund 4000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen mit einem Omnibus ereignete. Dessen 55 Jahre alter Fahrer bog gegen 9 Uhr trotz rot zeigender Ampel von der Jesistraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße ab. Hierbei übersah er eine 74-Jährige samt 4-jährigem Kind, die die Straße querten. Beide wurden leicht verletzt.

