Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rauchmelder löste aus - 21-Jährigen angegriffen und bestohlen - Widerstand gegen Polizeibeamte - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Rauchmelder löste aus

Mit zusammen 22 Einsatzkräften rückten sowohl die Freiwillige Feuerwehr Aalen, als auch das DRK und Polizei am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr in die Rombacher Straße aus, nachdem der Rauchmelder im dortigen Studentenwohnheim ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass lediglich beim Kochen in einer Gemeinschaftsküche starke Rauchentwicklung entstanden war.

Aalen: 21-Jährigen angegriffen und bestohlen

Während einer routinemäßigen Streifenfahrt wurden Beamte des Aalener Polizeireviers von einem 21-Jährigen angesprochen, der durch Gestik und bruchstückhaftes Englisch angab, dass er von drei jungen Männern angegriffen worden sei. Der 21-Jährige hatte Schürfwunden am Arm, die - seinen Angaben zufolge - von einem Messer stammen würden. Die Angreifer entwendeten das Handy und den Geldbeutel des 21-Jährigen und nahmen ihm zusätzlich fünf Schachteln Zigaretten ab. Im Rahmen der Fahndung konnten im Bereich des ZOB von dem 21-Jährigen zwei der Diebe wiedererkannt werden, die beide beim Anblick des Streifenwagens flüchteten. Ein 17-Jähriger, der als mutmaßlicher Täter in Betracht kommt, konnte von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Bopfingen: Zweiradfahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 1300 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich bereits am Samstagmittag ereignete. Gegen 12.30 Uhr musste ein 21-Jähriger seinen Mercedes Benz an einer roten Ampel in der Aalener Straße anhalten. Ein 56 Jahre alter Kleinkraftrad-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf, wodurch er auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht.

Heubach: Pedelec-Fahrerin gestürzt

Am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Pedelec einen Schotterweg zwischen Lautern und Heubach-Bärenhalde, wo sie auf Höhe des Schützenhauses alleinbeteiligt stürzte. Die 68-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Waldstetten: Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Ein 47-Jähriger pöbelte am Samstagabend gegen 22.35 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße Gäste und Angestellte an, weshalb er vom Gaststättenbetreiber Hausverbot erhielt. Da der 47-Jährige sich weigerte, das Lokal zu verlassen, wurde die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streifenbeamten versuchte der Mann sich der Kontrolle zu entziehen, woran er jedoch von einem Beamten gehindert wurde. Nachdem der 47-Jährige mehrfach versuchte sich loszureißen, wurden ihm Handschließen angelegt. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der betrunkene Mann wurde letztlich seiner Ehefrau übergeben; er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell