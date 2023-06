Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Ellenberg und Schwäbisch Gmünd, Unfug in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt

Gegen 15:45 Uhr befuhr am Samstag ein Radfahrer die Uferstraße in Richtung Stadtmitte. Als der Fahrtwind seine Kopfbedeckung erfasste, griff er nach dieser, was zu einer unbeabsichtigten Lenkbewegung führte. Dadurch stieß er gegen den Randstein und stürzte. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Schwäbisch Gmünd: Schachtdeckel herausgehoben

Gefährlicher Unfug wurde in der Nacht auf Samstag in der Straße Am Limes in Herlikhofen auf Höhe der Hausnummer 16 begangen. Unbekannte hoben einen Schachtdeckel heraus und legten ihn auf die Straße. Glücklicherweise ereignete sich in der Folge kein Unfall. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel.: 07171 3580 erbeten.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Kurz nach 09:00 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge auf der L2220 von Eigenzell kommend in Richtung Ellwangen. Kurz nach Eigenzell scherte ein 82-jähriger mit seinem Audi zum Überholen aus. Dabei bemerkte er nicht, dass sich ein nachfolgender BMW bereits im Überholvorgang auf Höhe seines Audis befand. Der 67-jährige Fahrer des BMW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

