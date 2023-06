POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Satteldorf, Fußgänger auf Kochertalbrücke

Aalen (ots) - Unterschneidheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger Am frühen Samstagmorgen, 10.06.2023, gegen 01:05 Uhr fuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer den Feldweg vom Badesee in Richtung Hofwiesenweg. Hierbei blieb er an einem, am Wegrand laufenden, Fußgänger hängen und stürzte. Er verletzte sich lebensgefährlich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger blieb unverletzt. Am ...

