Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sucheinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Einsatz Polizeihubschrauber

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 20:50 Uhr wurde auf einem schwer begehbaren Trampelpfad in einem Waldgebiet nordöstlich von Erkenbrechtshausen, in Richtung Jagsttal, ein liegendes Mountainbike festgestellt. Unmittelbar im Bereich des Fundortes befindet sich ein ca. 30 Meter tiefer Steilhang. Da nicht auszuschließen war, dass jemand mit dem Fahrrad versucht hatte, den fast nicht zu begehbaren Weg zu befahren und hierauf stürzte, wurden umfängliche Suchmaßnahmen unter Hinzuziehung der Feuerwehr (24 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen), des Rettungsdienstes (8 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen) und eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Gleichzeitig wurde über die Rahmennummer des Fahrrades Ermittlungen bezüglich des Eigentümers eingeleitet. Tatsächlich konnte nach mehreren Stunden Kontakt zum Eigentümer hergestellt werden und so ermittelt werden, dass das Fahrrad dort absichtlich abgelegt wurde und kein Unfall zugrunde lag. Hierauf wurden die Suchmaßnahmen gegen 00:25 Uhr eingestellt.

Crailsheim: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 19:45 befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Kirchplatz in Fahrtrichtung Adam-Weiß-Straße. In der dortigen Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Transporter und verließ anschließend die Unfallstelle. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 13:10 Uhr missachtete ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus dem Hans-Neu-Weg kommend an der Einmündung in die Blaufelder Straße die Vorfahrt eines dort fahrenden 58-jährigen Opel-Fahrers. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf ca. 5500 Euro. Es wurde niemand verletzt.

