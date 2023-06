POL-AA: Ostalbkreis: Jesusfigur entwendet - E-Bike entwendet - Unfallfucht - Seitenscheibe eingeschlagen

Aalen (ots) - Wie am Mittwochnachmittag bereits vermeldet wurde, kam es am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Schrozberger Straße zu einem Raubdelikt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zur Tatzeit noch weitere Kunden im Laden, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 ...

