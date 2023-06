Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Einbrüche - Mann bedrohte Hundebesitzer - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fahrzeugbrand

Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag gegen 00.30 Uhr die Heinrich-Hertz-Straße, als während der Fahrt der Motorraum Feuer fing. Der Autofahrer stoppt rechtzeitig, sodass alle Insassen unverletzt aussteigen konnten. Letztlich brannte der Pkw im vorderen Fahrzeugbereich vollständig aus. Die Feuerwehr war mit 12 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bühlstraße in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter haben eine Eingangstüre aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. Entwendet wurde nach den ersten Informationen nichts. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Urbach: 25-jähriger bedrohte die Hundebesitzer

In der Konrad-Hornschuch-Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Ein 25-jähriger Mann regte sich offenbar über Hunde auf, die sich in einem dortigen Grundstück aufhielten und geriet deshalb auch mit den Eigentümern der Tiere in Streit. Der junge Mann bedrohte die Tierbesitzer und es war zu befürchten, dass er auch die Tiere töten wird. Bewaffnet mit zwei Cutter-Messer wollte er den Zaun des Anwesens übersteigen, woran er von einer Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei gehindert wurde. Der Angreifer wurde entwaffnet, in Polizeigewahrsam genommen und in der Folge wegen seines psychischen Zustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden: Unfallflucht

In der Brückenstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Pkw BMW IX und beschädigte diesen am linken hinteren Kotflügel. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ etwa 1500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 16 Uhr und 18 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 entgegen.

Korb: Gestürzte Radfahrerin

Eine 48-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr einen landwirtschaftlichen Weg parallel zur Matreier Straße und stürzte dort ohne Fremdeinwirkung. Die Radfahrerin zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Waiblingen: Einbruch in Bäckerei

In der Karl-Ziegler-Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter erbeuteten aus dem Geschäft Zigaretten und Wechselgeld. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Tatgeschehen um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/950-422 entgegengenommen werden.

