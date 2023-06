Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 08.06.2023/10:00 Uhr - 3 Unfälle, 1 Trunkenheitsfahrt mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Gaildorf - Allein mit dem Motorrad gestürzt

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr befuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit seiner KtM in Gaildorf die B19 in Richtung Schwäbisch Hall. Zwischen Kleinaltdorf und Ottendorf, in der sogenannten Bottkurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Er rutschte dann nach rechts von der Straße und verletzte sich hierbei, so dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Bei dem Unfall entstand an dem Moped ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Crailsheim - Betrunken Auto gefahren und dann noch Widerstand geleistet

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr wurde in Crailsheim im Hans-Neu-Weg die 59 Jahre alte Lenkerin eines VW Golfs aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Der Verdacht bestätigte sich schnell. Die Dame hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut, weshalb eine Blutentnahme folgen sollte. Auf der Fahrt zur Klinik beleidigte sie die eingesetzten Beamten fortwährend und im Krankenhaus versuchte sie die Blutentnahme zu verhindern, indem sie nach den Beamten trat. Alles Treten nützte nichts. Die Blutentnahme wurde durchgeführt und jetzt wird die Strafe auch noch deutlich höher ausfallen, da einige Anzeigen hinzugekommen sind.

Untermünkheim - Handbremse nicht richtig angezogen

Am Mittwoch gegen 21:07 Uhr stellte ein 45 Jahre alter Mann seinen Opel Coras in Untermünkheim im Sonnenhang ab. Da er vermutlich die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, machte sich das Auto selbstständig und wurde dann von einem Stromkasten und einer Straßenlaterne gestoppt. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Gerabronn - Handbremse nicht richtig angezogen 2

Am Donnerstag gegen 00:08 Uhr stellte ein 20 Jahre alter Fahrer eines Skodas sein Fahrzeug in Gerabronn in der Hauptstraße ab und vergaß vermutlich die Handbremse richtig anzuziehen. Deshalb rollte der PKW los und touchierte zunächst ein Bushaltestellenschild, bis er danach an einer Hauswand stoppte. Zum Glück befand sich niemand an der Bushaltestelle. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell