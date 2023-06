Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 08.06.2023/10:00 Uhr - 2 Unfälle, 1 Sachbeschädigung

Backnang - Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr stellte eine 38 Jahre alte Frau ihren Skoda auf dem Parkplatz hinter dem Finanzamt in Backnang in der Straße "Spinnerei" ab. Als sie gegen 17:15 Uhr wieder zu ihrem Auto zurück kehrte bemerkte sie, dass ein unbekannter Täter mutwillig mehrfach gegen ihre Windschutzscheibe geschlagen hatte, so dass diese gesprungen war. Die Polizei in Backnang bittet Zeugen, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Fellbach - Handbremse vergessen

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr stellte ein 36 Jahre alter Mann in Fellbach-Schmiden in der Freibergstraße seinen VW auf einem Parkplatz ab und vergaß die Handbremse anzuziehen. Aus diesem Grund rollte der VW kurz darauf auf einen davorstehenden Opel. Als der Fahrer des Opels zu seinem Auto zurückkam und davonfuhr, da er keinen Schaden an seinem Auto bemerkte, setzte sich der herrenlose VW erneut in Bewegung, bis er von nächsten geparkten Auto aufgehalten wurde. Es entstand an allen drei Fahrzeugen geringer Sachschaden.

Waiblingen - Betrunken Unfall gebaut

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr befuhr eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Daimlers in Waiblingen die Straße "Haldenäcker", als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dortigen gemauerten Pfosten rammte. Bei der Unfallaufnahme konnte sie Streife dann deutlichen Alkoholgeruch feststellen, so dass sich die Dame einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

