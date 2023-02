Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Spielhalle - Täter flüchten mit Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.02.2023:

Homberg

Einbruch in Spielhalle

Tatzeit: Montag, 06.02.2023, 03:30 Uhr

Am frühen Montagmorgen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Spielhalle in der Kasseler Straße in Homberg verschafft. Hierbei sind die unbekannten Täter eine Glasbausteinwand auf der Rückseite des Gebäudes angegangen. Durch das Herausbrechen mehrerer Steine gelang es den unbekannten Tätern in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Im weiteren Verlauf wurde der Innenbereich nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht, woraufhin es den unbekannten Tätern gelang einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag vom Tatort zu entwenden und anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell