Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Mehrere Drahtseile auf Rad- und Gehweg gespannt

Zaun und Baum beschädigt

Weeze (ots)

Am Samstag (18. Februar 2023) kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten auf einem Rad- und Gehweg, welcher von der Roggenstraße in Weeze abgeht und dann parallel zur Niers verläuft, mehrere Drahtseile gespannt. Die Seile hatten die Täter aus einer in der Nähe befindlichen Aussichtsplattform gewaltsam entfernt und dann über den Rad- und Gehweg gespannt. Die Enden der Seile waren an einem Baumstamm sowie an einem Zaun, welcher dadurch beschädigt wurde, befestigt. Verletzt wurde durch die gespannten Drahtseile glücklicherweise niemand.

Personen die Hinweise zu dem zuvor beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell