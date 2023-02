Issum-Sevelen (ots) - Am Dienstagmorgen (21. Februar 2023) kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale an der Feldstraße in Issum. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum des Bankinstituts stark beschädigt. Außerdem wurde auch ein vor der Bank abgestellter Pkw an der Motorhaube sowie ein gegenüberliegendes Wohnhaus ...

mehr