Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrer eines roten Transporters touchiert Zaun und flüchtet von Tankstellengelände

Geldern-Pont (ots)

Am Freitag (17. Februar 2023) kam es gegen 10:20 Uhr zu einer Unfallflucht an der Burgstraße in Geldern. Der unbekannte Fahrer eines roten Transporters befuhr mit seinem Fahrzeug ein Tankstellengelände und wendete sein Fahrzeug. Dabei touchierte der Mann mit dem roten Fahrzeug einen Zaun. Als der grauhaarige und dunkel gekleidete Mann bemerkte, dass er beobachtet worden war, verließ er das Gelände mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung B58. Laut einer Zeugin fuhr der Mann dabei beinahe einen Fußgänger an.

Der Fußgänger und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell