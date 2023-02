Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fensterscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Geldern-Kapellen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Februar 2023), 19:00 Uhr und Montag (20. Februar 2023), 19:00 Uhr kam es in Geldern am Klüttenweg zu einem Einbruch. An einem dort verorteten Einfamilienhaus schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Haus. In diesem durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entfernten sich anschließend vom Objekt. Ob die Täter Beute machen konnten, ist nach aktuellem Stand der Ermittlung noch nicht bekannt.

Personen welche Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell