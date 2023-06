Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 08.06.2023/10:00 Uhr - 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Spraitbach - Traktor überschlagen

Am Mittwoch gegen 18:20 Uhr befuhr ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Deutz in Spraitbach die Schulstraße in Richtung Schlechtbach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er rechts von der Straße ab. Hier überschlug sich der Traktor. Bei dem Unfall wurde der Fahrer zum Glück nicht verletzt, aber es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

