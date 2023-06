Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bei Diebstahl ertappt - 19-Jährige in Ausnahmezustand - In Gewahrsam genommen - Sonstiges

Stödtlen-Regelsweiler: Bei Diebstahl ertappt

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr, wie mehrere Männer aus einem unbewohnten Wohnhaus in der Rotachstraße Gegenstände heraustrugen, in zwei Fahrzeuge verluden und anschließend davonfuhren. Der Zeuge verfolgte den Pkw und konnte so der Polizei entsprechende Hinweise geben. Die Männer konnten später von Polizeibeamten in Bayern angetroffen werden. Nachdem die Fahrzeuge weggefahren waren, beobachtete ein weiterer Zeuge, wie ein weiterer Unbekannter über eine Scheune zurück in das leere Wohnhaus ging. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen und aus dem angrenzenden Bayern umstellten daraufhin das Gebäude und konnten einen 39-Jährigen vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet - 3500 Euro Sachschaden

Von der B 19 kommend, fuhr ein 30-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Peugeot nach links auf die Kreisstraße 3292 ein, wobei er die Vorfahrt einer 24 Jahre alten Audi-Fahrerin missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Aalen: Unbekannter verursacht rund 8000 Euro Schaden

Zwischen Mittwochabend 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen 00.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Rückwärtsfahren in der Kappelstraße zwei Garagen, wobei die Fassade, Teile des Mauerwerks und ein Garagentor beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro. An der Unfallstelle konnten diverse Splitter sichergestellt werden, welche vom Scheinwerfer des Unfallverursacherfahrzeuges stammen. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeireviers Aalen aufgenommen. Hinweise in dieser Sache bitte an 07361/5240.

Ellwangen: Bei Auseinandersetzung verletzt

Am Freitagmorgen kam es gegen 3.45 Uhr in der Landeserstaufnahmestelle in der Georg-Elser-Straße zu Tätlichkeiten zwischen zwei 34 und 27 Jahre alten Männern, die sich gegenseitig schlugen und offenbar auch mit Messern verletzten. Zur Klärung des Sachverhalts und um für Ruhe zu sorgen waren mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz.

Bereits am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr rückten mehrere Streifenwagen in die LEA aus, nachdem es bei der Ausgabe des Mittagessens zu Auseinandersetzungen gekommen war.

Ellwangen: In Gewahrsam genommen

Eine 45-Jährige wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht von Beamten des Ellwanger Polizeireviers in Gewahrsam genommen. Die Frau, die stark alkoholisiert war, hielt sich mit ihrem 13 Jahre alten Sohn im Bereich des Berufsschulzentrums auf. Zeugen berichteten, dass die Frau den Jungen wohl beleidigt und auch geschlagen hatte. Da die Sicherheit des Jugendlichen bei seiner Mutter nicht gewährleistet schien, wurde die 45-Jährige zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Da die Frau einen Alkoholtest verweigerte, musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Während dieser Maßnahme beleidigte und bedrohte sie die eingesetzten Polizeibeamten.

Bopfingen: 19-Jährige in Ausnahmezustand

Mit einem Holzpfeiler schlug eine 19-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Härtsfeldstraße auf mehrere Fahrzeuge ein, wobei Scheiben zu Bruch gingen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Anschließend begab sie sich in die elterliche Wohnung, wo sie von Beamten des Polizeireviers Ellwangen angetroffen werden konnte. Da sich die junge Frau nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv auftrat, wurde sie letztlich in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Zeugen, welche die 19-Jährige bei ihren Sachbeschädigungen beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Rollerfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 83 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Sturz am Donnerstagvormittag zu. Gegen 11.45 Uhr befuhr der Senior die Kreisstraße 3217, wo er mit seinem Fahrzeug in eine Rinne geriet und seitlich auf die Fahrbahn stürzte.

Ellwangen: Aufgefahren

Bereits am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ereignete sich in der Hardtstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste eine 48-Jährige ihren Mini anhalten; eine 68-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer leicht verletzt

Mit seinem Audi Q 3 fuhr ein 84-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in den Kreisverkehr Waldstetter Brück ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Motorradfahrers. Der 53-jährige Harley-Fahrer wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1100 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Rund 1000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie in der Zeit zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagvormittag 10.30 Uhr mehrere "Pollerleuchten" beschädigten, die auf dem Gelände einer Gaststätte in der Willy-Schenk-Straße aufgestellt sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Parkrempler

Ein 60-Jähriger streifte am Donnerstagmorgen kurz nach 10 Uhr auf dem Parkplatz der Rastanlage Ellwanger Berge mit seinem Omnibus den Subaru eines 48-Jährigen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand.

